Российские владельцы старого Nokia 4.2 могут обновиться до Android 11

Компания HMD Global уже приступила к распространению обновления Android 11 для Nokia 4.2. Напомним, что на момент выхода этот аппарат работал на базе операционной системы Android 9 Pie, а в прошлом году у пользователей появилась возможность обновить его до Android 10. Стоит отметить, что все устройства, которые выпускаются под брендом Nokia, являются участниками программы Android One.

Это означает, что устройства гарантировано получат как минимум два основных обновления Android и три года исправлений безопасности. Выходит, что обновление в этом году является последним для Nokia 4.2, однако новые исправления безопасности смартфон будет получать вплоть до 2022 года. Обновление могут скачать владельцы аппарата из разных стран, включая Россия, Казахстан, Белорусь и прочих.