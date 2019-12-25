Российские власти не верят в уход Apple из России из-за недавно принятого закона

Чиновник рассказал, что в первую очередь данный шаг будет крайне не выгоден самой корпорации, так как в “РФ существует высокая конкуренция между производителями смартфонов. Также он упомянул, что россияне довольно часто отдают предпочтение устройствам совсем других производителей, так что в этом плане граждане России вряд ли заметят сильную потерю от ухода Apple с российского рынка. Помимо этого министр усомнился в том, что в связи с принятием нового закона как-либо заметно подскочат цены на смартфоны в России. По мнению Мантурова, все нормы можно считать вполне справедливыми, так как их аналоги уже достаточно давно введены в других государствах, таких как, например, Китай.

Напомним, что Apple никогда и ни одному государству не позволяла предустанавливать в свои смартфоны непосредственно локальное программное обеспечение. Единственное, компания давала возможность тому же Китаю установить в качестве поисковика по умолчанию не решение от Google, а местный аналог. Что же касательно установки именно приложений, в этом вопросе яблочная компания всегда была непреклонна.