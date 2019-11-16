Российские власти вынудят Apple уйти из России

Согласно тексту нового законопроекта, который был внесен депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, абсолютно все производители отдельных видов технически сложных товаров будут обязаны уже с 1 июля 2020 года обеспечивать установку на свои устройства российского программного обеспечения в случае, если они планируют продавать их на территории России. Таким образом крупнейшие производители смартфонов будут обязаны устанавливать программы российского производства для того, чтобы иметь возможность продавать свои смартфоны на территории страны.

Учитывая, что тот же Google платит Apple ежегодно около 3 млрд долларов, чтобы оставаться на iPhone поисковой системой по умолчанию, очень слабо верится, что купертиновцы пойдут навстречу российским властям. Куда более вероятным видится сценарий, при котором компания просто прекратит официальную продажу iPhone на территории России.