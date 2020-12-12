Российский бренд Caviar представил iPhone 12 Pro с куском платы компьютера Apple-1

Новая линейка посвящена первому компьютеру американской компании, который был выпущен в далеком 1976 году. Задняя панель смартфона выполнена из дерева на манер Apple-1. Помимо прочего необычный iPhone 12 Pro получил титановую имитацию компьютерного монитора и клавиш. Также на задней панели устройства можно увидеть надпись Apple, а также кусок схемы компьютера.