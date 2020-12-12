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Сегодня 08:17
Российский бренд Caviar представил iPhone 12 Pro с куском платы компьютера Apple-1
Минимальная стоимость смартфона - 9 990 долларов
Российский бренд Caviar в очередной раз представил необычную модификацию смартфона Apple. На этот раз компания подготовила iPhone 12 Pro с куском оригинальной платы компьютера Apple-1.
Новая линейка посвящена первому компьютеру американской компании, который был выпущен в далеком 1976 году. Задняя панель смартфона выполнена из дерева на манер Apple-1. Помимо прочего необычный iPhone 12 Pro получил титановую имитацию компьютерного монитора и клавиш. Также на задней панели устройства можно увидеть надпись Apple, а также кусок схемы компьютера.
Известно, что эта линейка является лимитированной. Всего компания планирует выпустить девять iPhone 12 Pro и Pro Max в этом дизайне. Минимальная стоимость смартфона серии - 9 990 долларов.