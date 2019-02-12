Российский бренд выпустил кнопочный телефон с 4750 мАч в аккумуляторе

Российская компания «Иной» представила новый телефон INOI 246Z. Это кнопочная модель с мощным аккумулятором и возможностью подзаряжать другие устройства.

Телефон выполнен в ударопрочном корпусе с металлическими вставками. Он оснащён светодиодным фонариком, 2,4-дюймовым дисплеем, простенькой камерой на 0,1 Мп, FM-приемником, Bluetooth 2.1, есть 3,5-мм разъём для наушников. Поддерживается одновременная работа трёх SIM-карт, что будет полезно в удаленных регионах, где не всегда есть хороший приём сигнала.

Ёмкость аккумулятора составила 4750 мАч, что весьма впечатляет для кнопочной модели. Производитель обещает два месяца автономной работы без подзарядки. Телефон можно использовать как портативное зарядное устройство для других гаджетов.

Компания предлагает INOI 246Z по рекомендованной розничной цене 1990 рублей. Начало продаж намечено на конец февраля.