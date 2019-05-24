Российский бренд выпустил музыкальный кнопочный телефон с огромным динамиком

Российская компания «Иной» начала продажи телефона Inoi 248M. Главной изюминкой этой бюджетной кнопочной модели стал акцент на музыкальность.
Телефон стал обладателем огромного динамика мощностью 2 Вт. В результате, музыку можно слушать как в наушниках, так и без них. Телефон поддерживает FM-радио и Bluetooth 2.1. Можно использовать две SIM-карты и карту памяти объёмом до 16 ГБ одновременно.
Inoi 248M оснащается 2,4-дюймовым экраном с разрешением 240х320 пикселей, фотокамерой на 0,1 Мп, фонариком, аккумулятором емкостью 2050 мА*ч, заявлено 3 недели автономной работы в режиме ожидания.
Телефон Inoi 248M предлагается в двух вариантах расцветки, черной и золотой, по рекомендованной розничной цене 1690 рублей.