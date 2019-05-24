Российский бренд выпустил музыкальный кнопочный телефон с огромным динамиком

Российская компания «Иной» начала продажи телефона Inoi 248M. Главной изюминкой этой бюджетной кнопочной модели стал акцент на музыкальность.

Телефон стал обладателем огромного динамика мощностью 2 Вт. В результате, музыку можно слушать как в наушниках, так и без них. Телефон поддерживает FM-радио и Bluetooth 2.1. Можно использовать две SIM-карты и карту памяти объёмом до 16 ГБ одновременно.