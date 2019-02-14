Российский бренд выпустил самый дешёвый смартфон с NFC

Смартфон оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 960x480 пикселей, селфи-камеру на 2 Мп и двойной основной камерой 5+0,3 Мп, FM-тюнером, аккумулятором ёмкостью 2400 мАч. Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор MTK 6580, 1 Г оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo (Go edition), оптимизированной для моделей начального уровня.

Jinga Pass 3G предлагается по рекомендованной розничной цене 4590 рублей.