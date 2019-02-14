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Сегодня 12:43

Российский бренд выпустил самый дешёвый смартфон с NFC

По цене 4590 рублей

Российский бренд Jinga объявил о выпуске смартфона Jinga Pass 3G. По словам производителя, это самый доступный «платежеспособный» смартфон — с поддержкой бесконтактных платежей.

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Смартфон оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 960x480 пикселей, селфи-камеру на 2 Мп и двойной основной камерой 5+0,3 Мп, FM-тюнером, аккумулятором ёмкостью 2400 мАч. Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор MTK 6580, 1 Г оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo (Go edition), оптимизированной для моделей начального уровня.

Jinga Pass 3G предлагается по рекомендованной розничной цене 4590 рублей.

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