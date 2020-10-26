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Российский бренд выпустил защищенный кнопочный телефон со встроенным термометром
Купить его можно дешевле 3 тысяч рублей
Российский бренд BQ выпустил защищенный кнопочный телефон со встроенным термометром. Речь о BQ 2824 Tank T, который является первым и единственным подобным телефоном в России.
Процесс измерения телефоном проходит бесконтактно. Механизм основан на работе инфракрасного излучения, которое впоследствии обрабатывается датчиками и процессором самого термометра. Причем пользователь получает результат максимум через три секунды.
Телефон получил QVGA-дисплей с разрешением 240x320 точек. Аппарат работает на базе процессора MediaTek MT6261D с 32 МБ оперативной и 32 МБ внутренней памяти. В то же время, есть поддержка карт памяти объемом до 32 ГБ, а также двух SIM-карт. BQ 2824 Tank T оценили в 2 790 рублей. Купить его можно на официальном сайте компании.