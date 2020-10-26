Российский бренд выпустил защищенный кнопочный телефон со встроенным термометром

Телефон получил QVGA-дисплей с разрешением 240x320 точек. Аппарат работает на базе процессора MediaTek MT6261D с 32 МБ оперативной и 32 МБ внутренней памяти. В то же время, есть поддержка карт памяти объемом до 32 ГБ, а также двух SIM-карт. BQ 2824 Tank T оценили в 2 790 рублей. Купить его можно на официальном сайте компании.