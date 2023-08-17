Российский бюджетный смартфон с 128 ГБ будет стоить 40 тыс рублей и выйдет в 2023 году

Отметим, что новинка, названная Р-ФОН, будет работать на базе отечественной операционной системы Rosa Mobile, построенной на базе Linux. Обычные пользователи смогут купить смартфон уже в 2023 году, а бизнес — в 2024-м.

Вероятнее всего, в первую очередь устройство будет интересно энтузиастам и любителям отечественных разработок.