Российский эксперт рассказал, что можно сделать со старым смартфоном при покупке нового

По словам специалиста, старое устройство можно отдать детям, родственникам или продать на вторичном рынке. При этом не стоит забывать и о том, что некоторые компании предлагают программы по сдаче старых устройств для получения скидки на новое.

В крупных городах также существуют пункты приёма электроники и крупной бытовой техники, куда люди могут сдать свои старые гаджеты.

Муртазин также подчеркнул, что самый простой и удобный способ утилизации старой электроники — это переработка. Сегодня в крупных магазинах электроники есть специальные мусорные контейнеры, куда люди могут сдать ненужные гаджеты. Эти мусорные контейнеры обычно обслуживаются компаниями, которые специализируются на утилизации и переработке электронных отходов.