Российский и американский варианты Samsung Galaxy S10+ сравнили по быстродействию

Как известно, корейская компания Samsung выпускает свои флагманы в двух версиях — на базе процессоров Qualcomm для США и Китая, а также фирменных Exynos для остального мира, включая Россию. Гэри Симс (Gary Sims) с сайта Android Authority решил выяснить, какая версия свежего флагмана Samsung Galaxy S10+ окажется быстрее.

Итак, на двух смартфонах Samsung Galaxy S10+ на базе 7-нанометрового Snapdragon 855 и 8-нанометрового Exynos 9820 запустили бенчмарк SpeedTest G и посмотрели, что из этого выйдет. В результате, Samsung Galaxy S10+ на базе Snapdragon 855 для США и Китая обогнал международную версию с Exynos 9820.

В других бенчмарках Exynos традиционно показывает себя быстрее в однопоточном тесте, а в многопоточном быстрее Snapdragon. Отметим, что быстродействие может оказаться не главным параметром для повседневного использования. Нужно ещё посмотреть, как покажут себя смартфоны по экономичности в расходовании заряда аккумулятора.