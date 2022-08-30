Российский магазин открыл официальный предзаказ на новенький iPhone 14. Будет даже годовая гарантия

Российский магазин открыл официальный предзаказ на новенький iPhone 14. Будет даже годовая гарантияКак будто купертиновцы и не уходили из России
Но представители М.Видео внесли немного ясности в ситуацию. Они объявили о старте предзаказов на грядущие смартфоны яблочной корпорации.
Схема, по которой ритейлер предлагает купить устройство, следующая: все желающие прямо сейчас могут оформить сертификат для предзаказа нового iPhone в магазине за 50 тыс рублей. Это даст им «возможность купить новинку одним из первых».
Как только станет известна дата старта продаж iPhone 14 в М.Видео, сертификат станет активным. Для того, чтобы завершить оформление заказа, покупателям будет достаточно прийти в любой магазин сети и внести остаток стоимости устройства.
В М.Видео отметили, что предзаказ даёт некоторые преимущества. Например, гарантию на приобретённый товар 1 год от самого магазина, «обмен без проблем» в течение 30 дней и кэшбэк бонусами до 8% от стоимости нового iPhone.