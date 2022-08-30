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Российский магазин открыл официальный предзаказ на новенький iPhone 14. Будет даже годовая гарантия

Как будто купертиновцы и не уходили из России
Ещё в начале года Apple покинула российский рынок. С тех пор вопрос появления в стране iPhone 14 оставался под вопросом.
Российский магазин открыл официальный предзаказ на новенький iPhone 14. Будет даже годовая гарантия

Но представители М.Видео внесли немного ясности в ситуацию. Они объявили о старте предзаказов на грядущие смартфоны яблочной корпорации.

Схема, по которой ритейлер предлагает купить устройство, следующая: все желающие прямо сейчас могут оформить сертификат для предзаказа нового iPhone в магазине за 50 тыс рублей. Это даст им «возможность купить новинку одним из первых».

Российский магазин открыл официальный предзаказ на новенький iPhone 14. Будет даже годовая гарантия

Как только станет известна дата старта продаж iPhone 14 в М.Видео, сертификат станет активным. Для того, чтобы завершить оформление заказа, покупателям будет достаточно прийти в любой магазин сети и внести остаток стоимости устройства.

В М.Видео отметили, что предзаказ даёт некоторые преимущества. Например, гарантию на приобретённый товар 1 год от самого магазина, «обмен без проблем» в течение 30 дней и кэшбэк бонусами до 8% от стоимости нового iPhone.

Источник:М.Видео
Теги:
#iPhone 14
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