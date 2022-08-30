Российский магазин открыл официальный предзаказ на новенький iPhone 14. Будет даже годовая гарантия

Но представители М.Видео внесли немного ясности в ситуацию. Они объявили о старте предзаказов на грядущие смартфоны яблочной корпорации.

Схема, по которой ритейлер предлагает купить устройство, следующая: все желающие прямо сейчас могут оформить сертификат для предзаказа нового iPhone в магазине за 50 тыс рублей. Это даст им «возможность купить новинку одним из первых».