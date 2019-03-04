Российский музыкант записал альбом на Samsung Galaxy A7

Вартанов заявил: «Если бы я был рэпером или поп-исполнителем, мне было бы достаточно только USB-микрофона, но так как я рок-музыкант, мне понадобилось подключить к телефону гитару».

Сведение альбома тоже было сделано на смартфоне, без использования внешней звуковой карты. C мастерингом альбома на смартфоне помог сервис Mastering Box. Кроме того, музыкант работал в приложениях FL Mobile Studio, Audio Evolution Mobile Studio, Wave Editor.

При записи альбома музыкант использовал солнечную энергию: смартфон заряжался от солнечной батареи, а внешняя звуковая карта получала питание от телефона.

Альбом «Нулевое влияние» доступен для скачивания на музыкальных сервисах Google Play, Яндекс.Музыка и iTunes.