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Российский музыкант записал альбом на Samsung Galaxy A7

«Нулевое влияние» полностью записан и сведен на смартфоне

Российский рок-музыкант Антон Вартанов, лидер группы «Магнитная Аномалия», представил альбом «Нулевое влияние», который был полностью записан и сведен на смартфоне Samsung Galaxy A7.

Альбом был записан на Филлипинах. Основная работа над звуком проходила на смартфоне: клавишные и барабанные партии музыкант играл, просто касаясь пальцами виртуальной клавиатуры на экране устройства. Подключенная звуковая карта была нужна только для записи вокала и гитары.

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Вартанов заявил: «Если бы я был рэпером или поп-исполнителем, мне было бы достаточно только USB-микрофона, но так как я рок-музыкант, мне понадобилось подключить к телефону гитару».

Сведение альбома тоже было сделано на смартфоне, без использования внешней звуковой карты. C мастерингом альбома на смартфоне помог сервис Mastering Box. Кроме того, музыкант работал в приложениях FL Mobile Studio, Audio Evolution Mobile Studio, Wave Editor.

При записи альбома музыкант использовал солнечную энергию: смартфон заряжался от солнечной батареи, а внешняя звуковая карта получала питание от телефона.

Альбом «Нулевое влияние» доступен для скачивания на музыкальных сервисах Google Play, Яндекс.Музыка и iTunes.

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