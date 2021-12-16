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Российский оператор подарит год бесплатной связи за использование банковской карты Газпромбанка

Всем новым абонентам
Российский оператор мобильной связи ГПБ Мобайл объявил об акции в честь своего первого Дня рождения. Компания предоставляет 100% скидку по тарифу «Удобно» всем абонентам, перешедшим к ней от других операторов со своим номером или оформившим новую SIM-карту. Скидка будет действительна 12 месяцев.
Российский оператор подарит год бесплатной связи за использование банковской карты Газпромбанка

Участвовать в акции могут все новые абоненты — держатели карт Газпромбанка, — которые могут подключиться к программе лояльности «Быть вместе», пополнив счёт на 400 рублей. Со всеми условиями акции можно ознакомиться на сайте Газпромбанка. Оформить SIM-карту в рамках акции можно в отделениях Газпромбанка.

«Первый год — самый важный для любой компании. Это время становления, время первых шагов. Мы запускали первые тарифы и услуги, встречали наших первых абонентов, создавали интересные и выгодные продукты и вводили бонусы. SIM-карты ГПБ Мобайл можно оформить в 20 регионах России, сеть работает по всей стране и за рубежом, а наша программа лояльности «Быть вместе» уже получила свои первые награды». — отметила генеральный директор ГПБ Мобайл Нина Цирулик.

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