Российский оператор предложил оплачивать связь кэшбэком от покупок в «Перекрёстке»

Российский оператор Yota добавил в своё фирменное приложение для абонентов раздел «Покупки». В этом разделе можно совершать покупки и получать часть стоимости на счет Yota.

Для получения части стоимости покупки на счет Yota достаточно перейти в разделе «Покупки» на сайт магазина или сервиса через приложение Yota, выбрать и оплатить понравившийся товар или услугу.

После подтверждения оплаты партнером клиент на данный момент сможет получить на счет Yota от 1% до 12% от суммы покупки, в зависимости от конкретного партнера. Срок возврата также зависит от подтверждения оплаты партнером и может варьироваться от 1 до 90 дней.

По словам представителя оператора, абонентам доступны предложения более 30 партнёров. В списке, например, присутствуют онлайн-магазин сети «Перекрёсток» с кэшбеком 4%, «Связной» с кэшбеком 4%, Спортмастер с кэшбеком 4%, книжный онлайн-магазин ЛитРес с кэшбеком 12%, поисковик авиабилетов Aviasales с кэшбеком 1%, онлайн-кинотеатр ivi с кэшбеком 3% и Ponominalu с кэшбеком 5%.

Отметим, что кэшбек в том или ином виде предлагается у МТС, МегаФона, «Билайна» и Tele2.