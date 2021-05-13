Российский режиссер снял с помощью Xiaomi Mi 11 короткометражку

Компания объявила, что режиссёр «самого кассового российского фильма» снял короткометражку с помощью флагманского Xiaomi Mi 11. Работа получила название «Эффект плацебо» и расскажет она об истории любви, основанной на реальных событиях. На данный момент пользователям предлагается посмотреть тизер фильма, однако уже сегодня, в рамках онлайн анонса смартфона, можно будет смотреть его полностью.

Напомним, что транслировать мероприятие начнут уже сегодня, в 20:00 по московскому времени. Посмотреть мероприятие в онлайне можно будет сразу на нескольких платформах, в числе которых YouTube, «Вконтакте», Facebook и прочие.