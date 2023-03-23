Российский смартфон AYYA T1 с треском провалился в продажах

С октября 2021 года смартфон от российской компании «Смартэкосистема», входящей в структуру «Ростеха», был продан всего в количестве 905 штук. Привлечь покупателей не удалось даже с помощью системы скидок: на старте продаж за AYYA T1 просили 19 тысяч рублей, позже — 12 тысяч, а в итоге цену снизили до 7499 рублей.

AYYA T1 — простой гаджет, работающий на основе чипа MediaTek Helio P70 и получивший 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. По существу, единственное отличие этого смартфона от множества других — установленная российская операционная система «Аврора».