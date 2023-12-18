Российский защищенный смартфон Р-ФОН представили официально

Система способна эмулировать и запускать приложения для Android, обеспечивая пользователю широкий спектр функций при сохранении конфиденциальности.

Несмотря на то, что компоненты смартфона полностью импортируются, сборка, тестирование, установка ПО и настройка производятся на предприятии Рутек. При создании Р-ФОН уделялось внимание дизайну, эргономике, удобству использования и качеству компонентов.

Смартфон поступит в продажу в 2024 году. Сначала он будет доступен для корпоративных клиентов, а затем и для обычных пользователей.