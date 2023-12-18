Российский защищенный смартфон Р-ФОН представили официально

Российский защищенный смартфон Р-ФОН представили официальноНо цену так и не назвали
Российская компания Рутек официально представила новый защищенный смартфон Р-ФОН, включенный в реестр промышленной продукции, производимой на территории России.
Новинка имеет впечатляющие характеристики: 6.7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерный чипсет Helio G99 от MediaTek, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутреннего накопителя.
Устройство также поддерживает расширение памяти до 2 ТБ и оснащено батареей на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.
Особенностью смартфона является операционная система «РОСА Мобайл», разработанная с акцентом на защиту данных.
Система способна эмулировать и запускать приложения для Android, обеспечивая пользователю широкий спектр функций при сохранении конфиденциальности.
Несмотря на то, что компоненты смартфона полностью импортируются, сборка, тестирование, установка ПО и настройка производятся на предприятии Рутек. При создании Р-ФОН уделялось внимание дизайну, эргономике, удобству использования и качеству компонентов.
Смартфон поступит в продажу в 2024 году. Сначала он будет доступен для корпоративных клиентов, а затем и для обычных пользователей.