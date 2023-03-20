Российским чиновникам запретят пользоваться iPhone уже с 1 апреля 2023 года

Известно, что данное решение было принято по соображениям безопасности. По мнению специалистов, близких к Кремлю, iPhone являются более подверженными взлому и шпионажу со стороны западных специалистов, чем другие смартфоны.

Источники, упомянутые в статье, предполагают, что для чиновников даже могут быть приобретены новые защищённые телефоны, чтобы им было легче отказаться от американских технологий.

Сообщается, что запрет на использование устройств Apple будет распространяться и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.

По данным Коммерсанта, российское правительство также обсуждает с участниками рынка перспективы построения в России суверенной мобильной экосистемы. Она должна будет быть основана на технологиях, независимых от западных IT-гигантов.