Российским школьникам предлагают выдать «шкулфоны»

В начале июля спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко поедложила запретить детям носить с собой в школу телефоны. Теперь в качестве альтернативы полному запрету выдвинута инициатива по созданию специального телефона для школьников — «шкулфона». Об этом рассказало издание RT.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в Ростех письмо с описанием инициативы.

По задумке, в «шкулфоне», будут зарегистрированы контакты родителей, педагогов и одноклассников. Также на него установят школьную программу с приложением «Московская электронная школа» или федерального аналога — «Российская электронная школа», учебным справочником по общим вопросам и калькулятором.

Также должен быть обеспечен доступ в школьный внутренний Интранет со специальной программой, «блокирующей любые попытки буллинга школьников друг другом», настроенной на определённые оскорбительные, угрожающие, унижающие достоинство собеседника словосочетания или слова. Кроме того, программа сможет отсекать вредоносные программы, вирусы и сайты, не подходящие для несовершеннолетних.

Чернышов пояснил в письме: «Таким образом, мы не лишаем ребёнка мобильного телефона, но предоставляем ему вместо развлекательного образовательный контент, вызывающий интерес. Убеждён, «шкулфон» поможет школьнику не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит самооценку ребёнка, увеличивая его стремление совершенствовать своё образование».