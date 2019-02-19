Российским солдатам официально запретили смартфоны и планшеты

Государственная дума России приняла в окончательном третьем чтении поправки в закон «О статусе военнослужащих». Фактически, он накладывает запрет на пользование смартфонами и планшетами на службе.

Закон запрещает военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, предоставлять СМИ и публиковать в интернете информацию, позволяющую определить их принадлежность или предназначение к Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам.

Находясь на службе военным теперь нельзя иметь при себе электронные изделия, приборы и технические средства бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием сети Интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.

Проще говоря, на службе военным нельзя иметь при себе смартфоны, телефоны, планшеты и прочие гаджеты с камерой и GPS. Это касается таких ситуаций как боевые действия, боевые дежурства, нахождение на территории воинской части и так далее.

Также документ запрещает публиковать данные о своих сослуживцах, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе сведения, позволяющие определить местонахождение этих лиц в определенный период другим людям.