Напомним, что на момент анонса в Xiaomi Mi 11 была установлена оболочка MIUI 12 на базе Android 11. Сейчас же, несмотря на то, что версия ОС осталась прежней, компания обновила оболочку до MIUI 12.5. Отметим, что данное обновление распространяется под номером MIUI 112.5.1.0.RKBRUXM и позиционируется как стабильное.

В MIUI 12.5, как сообщают источники, ускорили реагирование на жесты, а сама оболочка стала более быстрой, стабильной и легкой. Помимо прочего загрузка оболочки влечет за собой автоматическое обновление системы безопасности Android за май текущего года.