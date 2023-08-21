Российское «тюнинг-ателье» Caviar выпустит складной флагман Samsung Z Flip 5 в стиле Барби за 800 тыс рублей

Эта коллекция приурочена к выходу фильма о Барби, самой популярной кукле в мире. Одним из главных представителей новой линейки стал Samsung Z Flip 5 Glam Vibes.

Складной смартфон украшен розовым золотом, 49 рубинами и дополнен пушистым помпоном. Цена столь необычного и эксклюзивного устройства составляет $8560, что при текущем курсе составляет примерно 800 тыс рублей.