Российское «тюнинг-ателье» Caviar выпустит складной флагман Samsung Z Flip 5 в стиле Барби за 800 тыс рублей

Российское «тюнинг-ателье» Caviar выпустит складной флагман Samsung Z Flip 5 в стиле Барби за 800 тыс рублейЦены, конечно, космос
Российская ювелирная студия Caviar, известная своими роскошными версиями популярных смартфонов, представила новую капсульную коллекцию Barbiecore.
Эта коллекция приурочена к выходу фильма о Барби, самой популярной кукле в мире. Одним из главных представителей новой линейки стал Samsung Z Flip 5 Glam Vibes.
Складной смартфон украшен розовым золотом, 49 рубинами и дополнен пушистым помпоном. Цена столь необычного и эксклюзивного устройства составляет $8560, что при текущем курсе составляет примерно 800 тыс рублей.
Кроме того, в коллекции также представлены модель iPhone 15 Stiletto и часы Apple Watch 9 Hot Pink, украшенные кристаллами Swarovski и розовым золотом.
Caviar продолжает радовать своих поклонников уникальными и роскошными версиями популярной техники, делая акцент на эксклюзивности и стиле.