Российской промышленности рекомендовали перестать использовать iPhone для работы

Министерство промышленности и торговли РФ рекомендовало промышленным предприятиям РФ запретить сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях, заявил замглавы ведомства Василий Осьмаков.

По его словам, соответствующая рекомендация уже направлена на предприятия.

Сотрудникам самого Минпромторга запретили вести рабочую переписку с устройств Apple в середине июля. Запрещено использовать устройства американской компании для служебной деятельности также в Минпросвещения, Минцифры, «Ростехе», Федеральной таможенной службе.

ФСБ подозревает Apple в сотрудничестве с американскими спецслужбами, что, по мнению силовиков, представляет риск для информационной безопасности России.