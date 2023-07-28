Российской промышленности рекомендовали перестать использовать iPhone для работы

Российской промышленности рекомендовали перестать использовать iPhone для работыЗапрет уже далеко не первый в России
Работникам предприятий российской промышленности посоветовали не использовать устройства Apple для служебных целей.
Министерство промышленности и торговли РФ рекомендовало промышленным предприятиям РФ запретить сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях, заявил замглавы ведомства Василий Осьмаков.
По его словам, соответствующая рекомендация уже направлена на предприятия.
Сотрудникам самого Минпромторга запретили вести рабочую переписку с устройств Apple в середине июля. Запрещено использовать устройства американской компании для служебной деятельности также в Минпросвещения, Минцифры, «Ростехе», Федеральной таможенной службе.
ФСБ подозревает Apple в сотрудничестве с американскими спецслужбами, что, по мнению силовиков, представляет риск для информационной безопасности России.