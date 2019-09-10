Россия лидирует по количеству зараженных Android-смартфонов

Так, антивирусная компания подготовила целый отчет об актуальных мобильных угрозах для Android, обнаруженных в течение первого полугодия 2019 года. По данным компании наибольшее число вредоносных программ удалось обнаружить на территории России, Ирана, а также Украины. Причем Россия оказалась на первом месте по этому показателю среди всех изученных стран.