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Россия лидирует по количеству зараженных Android-смартфонов

Недалеко ушла и Украина
Международная антивирусная компания ESET провела исследование, по результатам которого выяснила, какие страны мира оказались в лидерах по числу зараженных устройств. И Россия оказалась на пугающе высоком месте.

Так, антивирусная компания подготовила целый отчет об актуальных мобильных угрозах для Android, обнаруженных в течение первого полугодия 2019 года. По данным компании наибольшее число вредоносных программ удалось обнаружить на территории России, Ирана, а также Украины. Причем Россия оказалась на первом месте по этому показателю среди всех изученных стран.

Обнаружение вредоносных программ для Android

Однако в результате анализа поведения мошенников и популярных схем атак, которые они используют, специалисты ESET пришли к выводу, что количество уязвимостей на смартфонах под управлением Android уменьшилось, однако доля по-настоящему опасных угроз заметно возросла.

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