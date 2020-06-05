Россия может стать страной с самым дешевым флагманом Sony Xperia 1 II

Об этом стало известно благодаря российскому ритейлеру DNS, в официальном каталоге интернет-магазина которого и появился флагманский смартфон. Так, в России стоимость Sony Xperia 1 II в модификации на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти может составлять 79 999 рублей, что дешевле цены, представленной на рынках других стран. Так, в США и в Европе данный смартфон доступен для предварительных заказов за 1200 долларов и 1199 евро соответственно.