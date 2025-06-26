Россия нарастила закупки смартфонов корейского производства

Опубликовано 26 июня 2025, 19:301 мин.
Россия нарастила закупки смартфонов корейского производстваОб этом говорит статистика
РИА Новости со ссылкой на Статистическую службу Республики Корея сообщило о том, что Россия нарастила поставки смартфонов южнокорейского производства в мае 2025 года.
Объём поставок достиг максимального значения за последние шесть месяцев. Согласно данным, Россия импортировала смартфоны на сумму $68 000, что на 15,3% выше, чем в апреле и на 8% больше, чем в мае 2024 года.
Суммарный объём поставок с января по май 2025 года вырос на 13% в годовом выражении и составил $200 000. Отмечается, что Россия находится на 33-м месте среди крупнейших импортёров корейских смартфонов. На лидирующих позициях расположились США, Канада, Великобритания, Австрия и Германия.
Как и ранее, крупнейшим производителем смартфонов в Республике Корея остаётся Samsung.