Россия нарастила закупки смартфонов корейского производства

Объём поставок достиг максимального значения за последние шесть месяцев. Согласно данным, Россия импортировала смартфоны на сумму $68 000, что на 15,3% выше, чем в апреле и на 8% больше, чем в мае 2024 года.

Суммарный объём поставок с января по май 2025 года вырос на 13% в годовом выражении и составил $200 000. Отмечается, что Россия находится на 33-м месте среди крупнейших импортёров корейских смартфонов. На лидирующих позициях расположились США, Канада, Великобритания, Австрия и Германия.

Как и ранее, крупнейшим производителем смартфонов в Республике Корея остаётся Samsung.