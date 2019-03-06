Россия не вошла в Топ-10 стран с самым дешёвым мобильным интернетом

Британская компания Cable.co.uk, специализирующаяся на сравнении цен на телевещание, интернет и мобильную связь, провела исследовани цен на мобильный интернет в разных странах.

В десятку стран с самым дешёвым мобильным интернетом Россия не вошла и находится на почётном 12 месте. Средняя цена мобильного интернета в России за один гигабайт составила около 60 рублей. При этом по мнению экспертов, в странах СНГ мобильный интернет довольно дешевый.

В десятку вошли: Индия — 17 рублей/ГБ, Кыргызстан — 18 рублей за ГБ, Казахстан — 32 рублей за ГБ, Украина — 34 рублей за ГБ, Руанда — 37 рублей за ГБ, Судан — 45 рублей за ГБ, Шри-Ланка — 51 рублей за ГБ, Монголия — 54 рублей за ГБ, Мьянма — 57 рублей за ГБ и Демократическая Республика Конго с 58 рублей за ГБ.

Антилидером оказалась Зимбабве с ценой за гигабайт в 4 548 рублей. Также самые высокие тарифы оказались в Экваториальной Гвинее, на острове Святой Елены, Фолклендских и Бермудских островах, в Джибути и Греции.

Если усреднить цены по всему миру, то один гигабайт мобильного интернета стоит сейчас 561 рубль.