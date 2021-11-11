Россия обошла США и страны Европы по количеству вирусов на смартфонах у населения

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Россия обошла США и страны Европы по количеству вирусов на смартфонах у населенияБольше всего вирусов устанавливают на Android
Россия оказалась в пятёрке стран, в которых пользователи Android-устройств скачивают больше всего вирусов. Россия заняла 5 место, вместе с ней в этом ТОП-5 оказались Украина, Мексика, Индия и Бразилия.
Специалисты компании ESET, производителя антивирусных решений, анализировали период с мая по август 2021 года. В течение этого времени число вирусов для Android выросло на 32,6% по сравнению с началом года. Среди самых активных зловредов с начала года заметно увеличилось количество банковских троянцев и подобных вирусов — на 200%. Количество инсталляций одного из самых сложных в удалении троянцев TrojanDropper.Agent выросло на 18,4%.
Шпионские программы россияне стали чаще устанавливать на 71%, рекламные установщики — на 63%.
Источник: Anti-Malware