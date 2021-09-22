Россия отключит мобильную связь заключённым в тюрьмах и следственных изоляторах

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Россия отключит мобильную связь заключённым в тюрьмах и следственных изоляторахДля профилактики преступлений, которыми можно управлять вне тюрьмы
Как стало известно, со следующего года может быть введено ограничение на связь заключённых с внешним миром.
Министерство юстиции внесло такую поправку к закону, который был принят ещё в прошлом году. Как сказано в пояснительной записке, заключённые используют телефон для координации преступлений «на воле» и даже для попыток совершать какие-либо акции в колониях. Операторы связи обязаны блокировать номера заключённых в течение трёх дней.
Также эти меры призваны бороться с телефонным мошенничеством.