Россиян обложат налогом на мобильные

В Совете Федерации предложили ввести платную регистрацию по IMEI всех устройства с подключением к сотовым сетям. Если законопроект примут, то регистрация станет обязательной 1 февраля 2020. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на соответствующую документацию.

Регистрация касается всех устройств SIM-картами, не только смартфоны и планшеты, но также различные датчики «умного» дома, сигнализации и даже счётчики ЖКХ.

По задумке законотворцев, это позволит решить проблему с продажей «серых» телефонов, кражами, а также помочь с поиском телефонов террористов.

Стоимость регистрации пока не установлена, но не превысит 100 рублей. Зарегистрировать устройство будет обязан производитель или импортёр, или самим физлицом через сайт госуслуг при самостоятельной покупке за рубежом.

С номерами IMEI будет создана общая база, которая будет синхронизироваться с международной базой данных ассоциации GSMA. Незарегистированные устройства будут блокироваться операторами связи по IMEI. Также можно будет заблокировать украденный телефон.

Напомним, IMEI расшифровывается как International Mobile Equipment Identity или международный идентификатор мобильного оборудования. Он представляет собой уникальный для каждого аппарата номер. Тем не менее, у разных производителей номера IMEI могут совпадать, что создает дополнительную проблему для подобных попыток контроля телефонов по IMEI.