Россиян предупредили, что у купленных в интернете iPhone 15 могут быть сбои связи

Россиян предупредили, что у купленных в интернете iPhone 15 могут быть сбои связиИз-за отличия стандартов связи в других странах
Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына предупредила российских покупателей iPhone 15, желающих приобрести «серые» смартфоны по интернету, что они могут столкнуться со сбоями связи на таких устройствах.
По словам Голициной, любые модели из линейки iPhone 15 могут просто не зарегистрироваться в российских сетях связи, если изначально предназначены для работы в сетях конкретного оператора или страны. При активации могут начаться проблемы со связью.
Также неочевидная проблема кроется в частотных диапазонах для мобильной связи. В России диапазоны могут отличаться от стандартов в других странах, поэтому российский диапазон может поддерживаться не полностью.
В первую очередь необходимо понимать, что любые модели смартфонов, включая iPhone 15, могут предназначаться под конкретного оператора связи для продажи по контракту, например, американского или канадского оператора, поэтому при активации смартфона в сетях другого оператора или в другой стране телефон попросту может не зарегистрироваться в Сети.