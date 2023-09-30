Россиян предупредили, что у купленных в интернете iPhone 15 могут быть сбои связи

По словам Голициной, любые модели из линейки iPhone 15 могут просто не зарегистрироваться в российских сетях связи, если изначально предназначены для работы в сетях конкретного оператора или страны. При активации могут начаться проблемы со связью.

Также неочевидная проблема кроется в частотных диапазонах для мобильной связи. В России диапазоны могут отличаться от стандартов в других странах, поэтому российский диапазон может поддерживаться не полностью.