Россиян предупредили, какие подержанные смартфоны не стоит покупатьВ списке очень много iPhone
По данным Avito, продажи подержанных смартфонов в I квартале 2021 года выросли на 20%. В то же время продажи у ритейлеров упали на 11–14%.
На фоне этого максимально актуальным является вопрос — какие подержанные смартфоны не стоит покупать прямо сейчас? Ответ на него дали эксперты Роскачества.
Важно отметить, что критерием отказа от покупки того или иного девайса выступает скорое окончание поддержки со стороны производителя. И вот на основе этого, специалисты опубликовали список смартфонов, которые не стоит покупать с рук:
Apple iPhone X (предположительно, поддержка закончится через 15 месяцев);
Samsung Galaxy S8 (менее чем через год);
Apple iPhone 7 (менее чем через год);
Apple iPhone 8 (через 15 месяцев);
Samsung Galaxy S10 (через 21 месяц);
Samsung Galaxy S9 (менее чем через год);
Samsung Galaxy S10e ( через 21 месяц);
Apple iPhone 6s (менее чем через год);