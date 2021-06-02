По данным Avito, продажи подержанных смартфонов в I квартале 2021 года выросли на 20%. В то же время продажи у ритейлеров упали на 11–14%.

На фоне этого максимально актуальным является вопрос — какие подержанные смартфоны не стоит покупать прямо сейчас? Ответ на него дали эксперты Роскачества.

Важно отметить, что критерием отказа от покупки того или иного девайса выступает скорое окончание поддержки со стороны производителя. И вот на основе этого, специалисты опубликовали список смартфонов, которые не стоит покупать с рук: