Россиянам рассказали, как найти потерянный смартфон

Кузьменко отметил, что каждая мобильная экосистема оснащена персональными механизмами, которые способны помочь пользователю отыскать потерянный смартфон.

“На айфоне/айпаде сразу после покупки нужно активировать функцию удаленного доступа к смартфону ("Локатор"). Если устройство утеряно и у вас есть еще одно устройство Apple, тогда следует открыть приложение "Локатор" и дождаться отображения потери на карте.”, — поделился эксперт, отметив, что если другого гаджета нет, можно использовать сервис с помощью интернета. Для этого нужно ввести в поисковую строку icloud.com/find и войти в свой Apple ID.

Что касается смартфонов на базе Android, их можно найти благодаря функции "Найти устройство" в аккаунт Google. Для этого нужно открыть страницу android.com/find и войти в аккаунт Google. Впоследствии на потерянный смартфон поступит уведомление, а на карте тем временем появятся данные о том, где находится телефон.