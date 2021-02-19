Россиянам рассказали, как облегчить поиски пропавшего смартфона

Так, в двух самых популярных мобильных операционных система (Android и iOS) уже установлены специальные программы для трекинга, передаёт слова специалиста агентство Прайм. И если ваш смартфон будет утерян, достаточно зайти на сайт производителя, зайти в личный кабинет и посмотреть, где в последний раз включался аппарат.

При этом Мясоедов отметил, что можно установить подобное приложение и самостоятельно. После этого достаточно лишь включить «скрытый» режим, чтобы злоумышленник не смог распознать факт отслеживания местоположения устройства.

Ещё одним способом найти потерянный или украденный смартфон является поиск по IMEI-номеру. Правда, в таком случае за помощью придётся обратиться либо к мобильному оператору, либо к правоохранительным органам — самостоятельно доступ к местоположению по IMEI получить вряд ли получится.