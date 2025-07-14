Телефоны
Опубликовано 14 июля 2025, 22:00
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Россиянам рассказали, как обнаружить вирус на телефоне

Киберполиция назвала главные признаки заражения
Необычное поведение смартфона может свидетельствовать о заражении вредоносным ПО. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД перечислили основные признаки, на которые стоит обратить внимание.
Россиянам рассказали, как обнаружить вирус на телефоне

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Если телефон стал работать медленнее, быстро разряжаться, самопроизвольно перезагружаться или нагреваться без активного использования — это повод насторожиться. Также тревожными сигналами являются всплывающая реклама, неизвестные приложения и подозрительные запросы на доступ к данным от знакомых программ. Например, когда приложение «Фонарик» просит разрешения на чтение СМС или отслеживание местоположения.

Еще один признак заражения — появление в истории звонков и сообщений незнакомых номеров. В этом случае специалисты рекомендуют немедленно отключить устройство от интернета, проверить активные сессии в важных аккаунтах и связаться с банком, если есть подозрения на кражу данных.

Для удаления вируса лучше обратиться в сервисный центр или к специалистам по кибербезопасности. В управлении также советует установить антивирусное ПО, чтобы защитить устройство от потенциальных угроз.