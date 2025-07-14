Россиянам рассказали, как обнаружить вирус на телефоне

Если телефон стал работать медленнее, быстро разряжаться, самопроизвольно перезагружаться или нагреваться без активного использования — это повод насторожиться. Также тревожными сигналами являются всплывающая реклама, неизвестные приложения и подозрительные запросы на доступ к данным от знакомых программ. Например, когда приложение «Фонарик» просит разрешения на чтение СМС или отслеживание местоположения.

Еще один признак заражения — появление в истории звонков и сообщений незнакомых номеров. В этом случае специалисты рекомендуют немедленно отключить устройство от интернета, проверить активные сессии в важных аккаунтах и связаться с банком, если есть подозрения на кражу данных.

Для удаления вируса лучше обратиться в сервисный центр или к специалистам по кибербезопасности. В управлении также советует установить антивирусное ПО, чтобы защитить устройство от потенциальных угроз.