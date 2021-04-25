Россиянам рассказали, как "оживить" смартфон при попадании в него воды

Шатилин отметил, что флагманские смартфоны крупных производителей, в числе которых Apple, Samsung, Huawei, оснащены высокой защитой от воды. В то же время, она может стать менее надежной после долгой эксплуатации. Так, наличие трещин, царапин и прочих механических повреждений способствует попаданию влаги внутрь смартфона.

Эксперт предупредил, что попытки “оживить” смартфон при попадании в него воды с помощью фена только усугубят ситуацию. Дело в том, что таким образом можно задуть воду еще глубже. Кроме того, из-за высокой температуры можно повредить и пластиковый корпус устройства.

Лучше всего в этой ситуации воспользоваться рисом. “Следует положить в рис или в силикагель, поскольку они вытягивают влагу. Силикагель лучше, но вряд ли он есть у вас дома. Если оставить смартфон в рисе на сутки, то это может помочь”, — рассказал эксперт.