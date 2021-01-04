Россиянам рассказали, как предотвратить утечку личных данных

Около 50% всех украденных за первый квартал 2020 года данных — это логины и пароли, передаёт слова специалиста агентство Прайм. Связывает он это с высокой долей шпионского ПО во вредоносных кампаниях против частных лиц.

Минимизировать риск утечки данных можно путём отказа от переходов по сомнительным ссылкам. Также Куканов предложил пользователям не доверять сайтам с нелегальным контентом, т.к. вместе с бесплатными программами или фильмами рука об руку может идти весьма неприятное средство их «монетизации» — компьютерный вирус.

В случае необходимости скачать на свой смартфон приложение, лучше это сделать через официальный магазин: App Store, Google Play и т.д. При этом даже при их использовании необходимо смотреть на рейтинг программы и читать отзывы пользователей. Всё дело в том, что даже официальные магазины могут пропустить вирусные программы.