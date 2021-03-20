Россиянам рассказали, как продлить автономность смартфона

Информацией поделился заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко. Так, специалист отметил, что снижать процент заряда в первую очередь может чрезмерная яркость экрана. Чтобы этого избежать нужно перенастроить яркость примерно на 30% и поставить автонастройку.

Продлить время автономной работы смартфона можно и путем ограничения некоторых автоматических обновлений и всплывающих окон push-приложений. ”Если такие подключения не являются необходимыми, то лучше их отключить, а также отключить разрешения у приложений для автоматического включения этих служб, что требует некоторого навыка в работе с настройками телефона”, - поделился Назаренко.

Сохранить заряд аккумулятора можно установив темную тему и отключив анимацию.