Россиянам рассказали, как распознать прослушку смартфона

Так, насторожить пользователей должно появление на устройстве программ и приложений, установленных без ведома владельца. ”Кроме того, если вы видите, что телефон живет какой-то своей жизнью: включается–выключается, когда вы его не трогаете, то вполне вероятно, это тоже является признаком того, что запущена программа прослушки”, - рассказал Кусков.

По словам эксперта, также заподозрить прослушку можно, если смартфон начал перегреваться в моменты, когда он не используется. Также эксперт рекомендовал обращать внимание на автономность смартфона. Так, если батарея смартфона начала быстро садится, это может намекать на работу некого приложения в фоновом режиме.