Россиянам рассказали, когда есть смысл чинить смартфон

Так, по словам Мясоедова, сдавать смартфон на ремонт имеет смысл, если повреждения не критичные, а затраты на его починку являются рациональными. В то же время, если смартфон все еще находится на гарантии, оптимальнее всего обратиться в сервис или же и вовсе обменять устройство.

”Чинить устройство лучше всего тогда, когда есть незначительные повреждения, которые не влияют на работу устройства. Важно заранее оценить объем работ. Иногда деталь смартфона, выпущенного несколько лет назад, будет стоить столько же, сколько новый телефон”, — поделился специалист, отметив, что не стоит сдавать смартфон на ремонт, если он продолжительное время находился в воде или же упал с большой высоты.