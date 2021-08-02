Россиянам рассказали о способах слежки за людьми через смартфон

Он отметил, что хакеры часто используют программы-сталкеры и троянцы, действие которых достаточно сложно распознать. Понять, следят за пользователем, можно только по некоторым, скорее косвенным, признакам. Среди них: быстрая разрядка батареи, большой расход трафика, на смартфоне появляется ПО, которое пользователь не устанавливал.

Отмечается также, что однозначно распознать, заражён ли смартфон, можно только с помощью антивирусных программ.