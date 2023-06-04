Россиянам рассказали о трёх худших моделях iPhone в этом году

Техноблогеры с портала «Палач» рекомендуют россиянам отказаться от покупки трёх моделей смартфонов iPhone в 2023 году, так как на рынке существуют более мощные альтернативы по более привлекательной цене.

Первая модель, которую они отмечают, это iPhone SE (2022) с объёмом памяти 128 ГБ. Они указывают на его устаревший и неяркий дисплей, большие рамки, недостаточную автономность, всего одну камеру на задней панели и «слабенькую» фронтальную камеру.

Вместо этого они советуют обратить внимание на iPhone 12 mini с таким же объёмом памяти, который по цене практически равен iPhone SE, но обладает большими преимуществами.

Вторая модель, которую они рекомендуют не покупать, это iPhone 12 с объёмом памяти 128 ГБ. Блогеры считают его цену в 60 тыс. руб. «неприемлемой».

Они предлагают взять iPhone 13 с таким же объёмом памяти за примерно ту же сумму или немного дороже, но с более мощным процессором, ярким OLED-дисплеем и улучшенной камерой.

Третья модель, о которой говорят блогеры, это iPhone 13 Pro Max. Они указывают, что после выхода четырнадцатого поколения производство этой модели было сокращено, поэтому её теперь сложно найти в магазинах.

Они советуют вместо неё приобрести iPhone 14 Pro Max за примерно ту же сумму, который имеет роскошный OLED-дисплей с функцией ProMotion, тройную камеру и мощный чип A16 Bionic.