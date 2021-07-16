Россиянам рассказали об опасности выбрасывания старых смартфонов в мусор

Россиянам рассказали об опасности выбрасывания старых смартфонов в мусорА между тем это может быть очень серьёзной проблемой
Оказалось, что это не самое лучшее решение. Так, по словам старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко, при изготовлении гаджетов используются вредные для людей и окружающей среды компоненты.
Например, металл и пластик, частенько используемый для создания телефонов, разлагается сотни лет. В случае же сжигания, эти материалы выделяют токсичные вещества, пишет агентство Прайм.
Не менее опасно и стекло, из которого сделан экран. Он, при повреждении, способен нанести вред как людям, так и животным.
В связи со всем этим, эксперт посоветовал правильно утилизировать ненужные гаджеты. Также он напомнил, что при неправильном избавлении от них, в России грозит штраф до двух тысяч рублей по статье восемь КоАП РФ.