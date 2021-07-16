Россиянам рассказали об опасности выбрасывания старых смартфонов в мусор

Оказалось, что это не самое лучшее решение. Так, по словам старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко, при изготовлении гаджетов используются вредные для людей и окружающей среды компоненты.

Например, металл и пластик, частенько используемый для создания телефонов, разлагается сотни лет. В случае же сжигания, эти материалы выделяют токсичные вещества, пишет агентство Прайм.

Не менее опасно и стекло, из которого сделан экран. Он, при повреждении, способен нанести вред как людям, так и животным.

В связи со всем этим, эксперт посоветовал правильно утилизировать ненужные гаджеты. Также он напомнил, что при неправильном избавлении от них, в России грозит штраф до двух тысяч рублей по статье восемь КоАП РФ.