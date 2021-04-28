Россиянам рассказали об опасных функциях в Android

Так, согласно данным источника, опасной может являться функция для быстрой оплаты в Google Chrome и других браузерах. Она подразумевает сохранение программой данных пользователя и автоматический их ввод во время транзакций в онлайне.

“Есть риск, что в любой момент ваши платежные данные также окажутся в руках злоумышленников и такие прецеденты уже случались”, — предупредили эксперты. Отключить ее можно в настройках браузера Chrome в разделе “Способы оплаты”, нажав на переключатель возле функции “Сохранять и автоматически подставлять платежные данные”.

Помимо прочего опасаться стоит и возможности сайтов проверять наличие сохраненных методов оплаты в браузере. Данная функция отключается в разделе “Конфиденциальность и безопасность” - “Доступ к способам оплаты”.

Дополнительно защититься от кражи средств можно деактивировав опцию автозаполнение данных карты. Сделать это можно в скрытых настройках. Так, для этого необходимо ввести в адресной строке chrome://flags, отыскать Credit card autofill ablation experiment и нажать на переключатель напротив этого параметра.