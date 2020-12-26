Россиянам рассказали, почему не стоит использовать заряжающийся смартфон

Специалист отметил, что заряжающийся смартфон начинает нагреваться, в связи с чем рекомендуется отсоединить его от зарядки на время телефонного разговора или же переключиться на громкую связь. ”По крайней мере, в этом случае вы не будете держать его в руках, это с точки зрения безопасности гораздо лучше”, — поделился Кусков.

Ситуация усугубляется, если заряжающийся смартфон, которым в этот момент пользуются, еще и покрыт плотным чехлом. Эксперт признал, что смартфон едва ли взорвется в руках при данном сценарии использования, однако посоветовал не рисковать здоровьем.