Телефоны
Сегодня 09:27
Россиянам рассказали, почему не стоит использовать заряжающийся смартфон
Так безопаснее
Глава информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал россиянам, почему стоит отказаться от привычки пользоваться смартфоном во время его зарядки.
Специалист отметил, что заряжающийся смартфон начинает нагреваться, в связи с чем рекомендуется отсоединить его от зарядки на время телефонного разговора или же переключиться на громкую связь. ”По крайней мере, в этом случае вы не будете держать его в руках, это с точки зрения безопасности гораздо лучше”, — поделился Кусков.
Ситуация усугубляется, если заряжающийся смартфон, которым в этот момент пользуются, еще и покрыт плотным чехлом. Эксперт признал, что смартфон едва ли взорвется в руках при данном сценарии использования, однако посоветовал не рисковать здоровьем.