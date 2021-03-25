Россиянам рассказали, почему нужно закрывать приложения на смартфоне после их использования

Эксперт заметил, что очень часто пользователи не закрывают приложения, а просто скрывают их. Пользователи некоторых смартфонов в этой связи могут столкнуться с рядом проблем. Например от этого аппарат может быстрее разрядиться. Также это чревато перегревом.

К плюсам свернутых программ можно отнести факт того, что смартфону нет необходимости загружать их в памяти заново, запуская их из прерванного состояния. В то же время, это дополнительная работа для оперативной памяти, что и влечет за собой быстрое снижения заряда аккумулятора.

”Ситуация осложняется еще и тем, что не существует "средних" приложений с одинаковой оптимизацией — они все потребляют разное количество ресурсов, в том числе в свернутом состоянии”, — поделился Кузьменко.