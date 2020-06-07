Россиянам рассказали, стоит ли устанавливать антивирус на смартфон

”Это открытая операционная система. Ею пользуются все производители смартфонов, кроме Apple. Корпорация из США постепенно теряет долю рынка смартфонов, и все больше устройств в мире работает на Android. Это дает больше возможностей для деятельности хакеров и мошенников и, соответственно, больше работы у разработчиков антивирусов”, — поделился Кричевский.

Также эксперт отметил, что корпорация Google, которая и разработала операционную систему Android, и сама производит антивирус. Кроме того, в фирменном браузере компании Google Chrome интегрирована защита не только для компьютеров, но и для смартфонов. Однако этого может быть недостаточно, поэтому установка дополнительных антивирусных программ на смартфон лишней не будет.