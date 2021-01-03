Россиянам рассказали, влияет ли на здоровье беспроводная зарядка для смартфона

”Беспроводная зарядка для здоровья безвредна, хотя, с учетом генерируемого ею электромагнитного поля людям с кардиостимулятором рекомендуется предварительно проконсультироваться со специалистом”, — объяснила Насибуллина.

В то же время, беспроводная зарядка может негативно отразиться на аккумуляторе смартфона, поскольку сильнее его греет. По словам специалиста “Роскачества”, потеря емкости вдвое выше при заряде беспроводным способом, чем во время зарядки по проводу.

Эксперт признала, что таким образом батарея деградирует быстрее. Однако разницу можно и вовсе не заметить. Согласно обнародованным ZDNet данным, из-за беспроводной зарядки аккумулятор iPhone теряет 20% емкости за 18 месяцев непрерывной работы, тогда как из-за проводной зарядки - за 24 месяца.