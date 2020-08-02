Россиянам рассказали, зачем нужно класть смартфон дисплеем вниз

Так, согласно данным эксперта, если класть смартфон экраном вниз можно добиться продления срока службы устройства. Тимофеев напомнил, что некоторые модели смартфонов имеют выпирающие камеры, тогда как вышеназванный способ поможет избежать царапин на ней. Кроме того, это позволит не перегреваться экрану.

”Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую частью камеры, что связано с количеством линз в объективе”, — поделился Тимофеев.